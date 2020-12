Koblenz/Kreis MYK

Koblenz ist das Arbeitsplatzzentrum der Region schlechthin: Nach dem aktuellen Pendleratlas der Agentur für Arbeit pendeln täglich mehr als 50.000 Beschäftigte in die Stadt ein. Das sind deutlich mehr als die Stadt wegen der Arbeit verlassen. Und auch deutlich mehr Beschäftigte als in Koblenz selbst wohnen. Im Kreis Mayen-Koblenz sieht es anders aus: Der bevölkerungsreichste Kreis des Bundeslands verzeichnet auch weiterhin deutlich mehr Aus- als Einpendler. Der Pendleratlas gibt Aufschluss über die Verflechtungen der Kreise und Kommunen mit den zehn Nachbarn, mit denen der „Austausch“ am größten ist. Ein Überblick.