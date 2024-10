Plus Mayen Lukasmarkt in Mayen: Infos rund um die Veranstaltung i Lukasmarkt in Mayen (Symbolbild). Foto: Michael Kuttler/Rico Rossival Vom 12. bis 20. Oktober findet in Mayen der Lukasmarkt statt. In Vorberetiung auf die Veranstaltung klärt die Stadt über Müllabfuhr, Parkmöglichkeiten und Park-and-Ride-Service auf. Lesezeit: 2 Minuten

Zum Lukasmarkt, der dieses Jahr von Samstag, 12., bis Sonntag, 20. Oktober, in Mayen stattfindet, gehört auch der Krammarkt fest dazu. Neben den Ständen in der Bäckerstraße, die über die gesamte Marktzeit stehen, wird auch die komplette Fußgängerzone am Lukasmarktdienstag, 15., und -mittwoch, 16. Oktober, zum Krammarkt. Mehr als 200 ...