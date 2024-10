Lukasmarkt in Mayen ab 12. Oktober: Wichtige Infos rund um die Veranstaltung

Vom 12. bis 20. Oktober findet in Mayen der Lukasmarkt statt. In Vorbereitung auf die Veranstaltung klärt die Stadt über Müllabfuhr, Parkmöglichkeiten und Park-and-Ride-Service auf.

Zum Lukasmarkt, der dieses Jahr von Samstag, 12., bis Sonntag, 20. Oktober, in Mayen stattfindet, gehört auch der Krammarkt fest dazu. Neben den Ständen in der Bäckerstraße, die über die gesamte Marktzeit stehen, wird auch die komplette Fußgängerzone am Lukasmarktdienstag, 15., und -mittwoch, 16. Oktober, zum Krammarkt. Mehr als 200 Krammarkthändler bauen an diesen Tagen ihre Stände in der Innenstadt auf und bieten jeweils ab 7 Uhr ihre Waren an. Auch die Einzelhandelsgeschäfte, Cafés und Restaurants laden zu einem Besuch ein.

In der Zeit vom Dienstag, 8., bis Mittwoch, 23. Oktober, sind Heizölanlieferungen, Umzüge oder sonstige Möbelanlieferungen im Bereich des Lukasmarktes nicht oder nur bedingt möglich sind. Anwohner werden darum gebeten, mögliche Anlieferungen entsprechend zu terminieren. Auch bei der Müllabfuhr sind Besonderheiten zu beachten: Die Abfuhr der Biotonne am Donnerstag, 17. Oktober, erfolgt bereits ab 6 Uhr. Da die Müllabfuhr das Volksfestgelände nicht befahren kann, sind die Anwohner angehalten, ihren Mülltonnen an den Rand des Geländes zu bringen. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, dürfen Rettungswege sowie Feuerwehrbewegungszonen auf keinen Fall zugeparkt werden.

Die Stadtverwaltung Mayen empfiehlt, die ausgeschilderten Parkflächen und die City-Garage zu nutzen. Der Viehmarktplatz steht weiterhin an allen Veranstaltungstagen (außer Montag bis Mittwoch) zum Parken zur Verfügung. An beiden Samstagen und Sonntagen wird zur Hauptzeit eine Parkgebühr von 4 Euro pro Tag erhoben. Weiterhin empfiehlt die Stadtverwaltung, auch die Parkflächen außerhalb der Innenstadt zu nutzen, etwa im Katzenbergerweg und der Hausener Straße.

An beiden Samstagen und Sonntagen sowie zum Pferdemarkt am Dienstag, 15. Oktober, wird ein Park-and-Ride-Service eingerichtet. Für eine Gebühr von 6 Euro pro Fahrzeug kann das Auto den ganzen Tag geparkt werden. Zusätzlich ist ein Ticket für den Shuttle-Service für alle Autoinsassen im Preis enthalten. Der Park-and-Ride-Shuttle fährt alle 30 Minuten. Auch die Bahn bietet Sonderzüge an.

Die Burggarage ist während des Lukasmarktes geschlossen, da die Zufahrt aufgrund des aufgebauten Vergnügungsparks nicht möglich ist. Die Schließung gilt ab Dienstag, 8. Oktober, circa 18 Uhr, bis einschließlich Dienstag, 22. Oktober. Dauerparker werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge bis zum 8. Oktober aus der Burggarage zu fahren. Alternativ können sie ihre Fahrzeuge während der Schließzeit in der Burggarage stehen lassen – jedoch kann dann der Zutritt zum Fahrzeug nicht gewährt und selbiges auch nicht aus der Garage gefahren werden. Aufgrund der hohen Auslastung der beiden Garagen ist für die Dauerparker kein Wechsel von der Burggarage in die City-Garage möglich.

Weitere Infos zum Park-and-Ride-Service finden sich unter . Alle Infos rund um das Thema Parken am Lukasmarkt sind unter www.mayen.de/parkenlukasmarkt einsehbar. Für Rückfragen steht Marktmeisterin Julia Judt unter Telefon 02651/882.201 oder per E-Mail an marktamt@mayen.de zur Verfügung. Weitere Infos zu den Mayener Parkgaragen unter www.stwmy.de