Mayen

Die SPD-Stadtratsfraktion wird sich gegen eine Ausrichtung des Mayener Lukasmarktes aussprechen. Das kündigt die Fraktion in einer Pressemitteilung an. Die Entscheidung, ob und in welcher Form der Lukasmarkt in diesem Jahr ausgerichtet werden soll, trifft der Stadtrat in einer Sondersitzung am Donnerstag, 27. August.