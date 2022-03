Mayen

Luftballon-Aktion: Rund 400 BBS-Schüler zeigen Solidarität mit der Ukraine

Um 11.07 Uhr am vergangenen Mittwoch wurde es still vor der Carl-Burger-Schule in der Gerberstraße: Etwa 400 Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) versammelten sich vor dem Gebäude, hielten inne und gedachten der Menschen, die wegen des Krieges in der Ukraine leiden müssen.