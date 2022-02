Alle reden vom Wolf. Aber wie geht es eigentlich den anderen Wildtieren wie Luchs, Wildkatze und Co.? Unsere Zeitung hat nachgehört. Fest steht: Der Luchs ist wieder da. Nachdem er seit mehr als 400 Jahren in der Eifel als ausgestorben galt, wurde Europas größte Katzenart in einem Wald bei Greimerath im Kreis wieder gesichtet.