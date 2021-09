Für die auslaufende Hortgruppe in Lonnig wird das Angebot der Betreuenden Grundschule (BGS) erweitert. Dafür hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Weichen gestellt. Wie in allen anderen Standorten der Verbandsgemeinde Maifeld gilt das Betreuungsangebot durch die BGS morgens vor Schulbeginn und mittags nach Schulschluss bis derzeit 14 Uhr. Während der Mittagsbetreuung wird auch ein warmes Mittagessen angeboten.