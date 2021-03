Lockerungen treten in Kraft: Aufbruchstimmung bei den Ladenbesitzern

Aufbruchstimmung und viele strahlende Gesichter hat es gestern in der Mayener Innenstadt gegeben. Endlich konnte wieder nach Lust und Laune eingekauft werden. Eigentlich sollten am gestrigen Montag lediglich die Baumärkte und Buchhandlungen – natürlich unter strengen Auflagen – wieder öffnen. Doch dann kam am frühen Freitagabend die Nachricht aus der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, dass alle Geschäfte wieder öffnen dürfen – unter dem Vorbehalt, dass die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter dem Wert von 50 liegt.