Mendig

Das Loch an einem Fußweg nahe dem Flugplatz Mendig, in das eine Spaziergängerin am Dienstagabend gestürzt ist, wurde durch einen Wasserrohrbruch verursacht. Das bestätigt Jürgen Wagner, Werkleiter des Wasserversorgungszweckverbands (WVZ) Maifeld-Eifel, der für die beschädigte Wasserleitung verantwortlich ist. „Das austretende Wasser hat an dieser Stelle offensichtlich den Weg unterspült“, erklärt Wagner. „Dass deswegen etwas passiert ist, tut uns unendlich leid.“