Plus Kruft Lkw-Verkehr sorgt für dicke Luft in Kruft: Baustellenfahrzeuge verursachen gefährliche Situationen i In Kruft sorgen Lastwagen für gefährliche SItuationen. Nun prüft die Gemeinde rechtliche Schritte. Foto: Uwe Zucchi/picture-alliance/ dpa/dpaweb/picture-alliance/ dpa/dpaweb Seit Anfang Juli finden im Industriegebiet „Am Schwimmelberg“ der Ortsgemeinde Kretz Erdbau- und Geländearbeiten statt. Dabei verläuft der erhebliche Lkw-Verkehr von und zur Baustelle über die Tubag-Allee in Kruft. Das Bauunternehmen hat die Anwohner und die Ortsgemeinde mit einem Flyer darüber informiert. Die von der Kreisverwaltung erteilte Bauerlaubnis von Anfang Mai wurde der Gemeinde jedoch erst auf ausdrückliche schriftliche Nachfrage Ende Juni mitgeteilt. Lesezeit: 1 Minute

Darauf weisen die Ortsgemeinde Kruft sowie die CDU- und die SPD-Fraktion im Gemeinderat in einer gemeinsamen Presseerklärung hin. In der Pressemitteilung heißt es: „Wir stellen klar, dass das Baugrundstück nicht in Kruft liegt und die Firmierung des Bauherrn unter Verwendung des Ortsnamens Kruft in der Öffentlichkeit zu Missverständnissen geführt hat. ...