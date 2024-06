Plus Kreis Mayen-Koblenz

++ Liveticker zur Stichwahl am Sonntag ab 17 Uhr: Wer wird neuer Landrat im Kreis MYK?

i Wer zieht als oberster Kommunalbeamter für mehr als 210.000 Einwohner in das Kreishaus Mayen-Koblenz (Bild im Hintergrund) ein: Marko Boos (SPD, links) oder Christian Altmaier (Freie Wähler)? Foto: Nino Sisto/Sascha Ditscher/Collage RZ

Es kann nur einen geben: Am Sonntag entscheidet sich, wer neuer Landrat im Kreis Mayen-Koblenz wird. In der Stichwahl treten Christian Altmaier (Freie Wähler) und Marko Boos (SPD) an. Wir berichten ab 17 Uhr im Liveticker.