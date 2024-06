Plus Kreis Mayen-Koblenz

++ Liveticker zum Nachlesen: Marko Boos (SPD) gewinnt – und wird neuer Landrat im Kreis MYK

i Landrat Alexander Saftig (links) gratuliert seinem Nachfolger: SPD-Mann Marko Boos (rechts) wird neuer Landrat im Kreis Mayen-Koblenz. In der Stichwahl setzte er sich gegen Christian Altmaier (Freie Wähler) durch. Foto: Peter Meuer

Marko Boos (SPD) wird neuer Landrat im Kreis Mayen-Koblenz. In der Stichwahl am Sonntag setzte er sich gegen Christian Altmaier (Freie Wähler) durch. Verfolgen Sie den Wahlabend in unserem Liveticker.