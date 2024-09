Plus Andernach

Livemusik, Kunst, Theater, Lesungen und Geschichte: Andernach feiert eine Nacht lang die Vielfalt der Kultur

Von Wolfgang Lucke

i „Farewell Spit” fegte bei der Kulturnacht in Andernach mit vollem Körpereinsatz über die Bühne im Schlossgarten. Foto: Wolfgang Lucke

Vom harten Rock-Sound bis zur völligen Stille, von Theater bis zur Kneipe, vom Denkmal bis zur modernen Kunst, das Ganze gewürzt mit kulinarischen Köstlichkeiten bei perfektem Spätsommerwetter: Die Kulturnacht in Andernach zelebrierte am Samstag die ganze Vielfalt des kulturellen Lebens – und lockte damit Tausende Besucher in die Rheinstadt.