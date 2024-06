Plus Mayen

Livemusik in Mayen: „Summer Beats“ locken Besucher ans Brückentor, auf den Marktplatz und in die Marktstraße

i Auch das Akustik-Duo 2 Jestalte (Marco Weiler und Jörg Ebertz) wird m 27. Juli bei den „Summer Beats“ am Brückentor auftreten. Foto: my_pictures50

Zehn verschiedene Bands und Künstler unterschiedlicher Musikrichtungen werden bei den „Summer Beats“ ab Samstag, 15. Juni, 11.30 Uhr, wöchentlich die Besucher am Brückentor, auf dem Marktplatz und in der Marktstraße in Mayen unterhalten, teilt die Stadt mit.