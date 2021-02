Das Haus an der Ecke Kirchstraße/Bachstraße ist ein markantes Gebäude. Zu einer Institution wurde es durch seine Bewohnerin Liesel Ramershoven. Jetzt ist die ortsbekannte Wirtin im Alter von 97 Jahren gestorben. Ihre Eltern Peter und Barbara, eine geborene Schönberg, freuten sich am 5. Juni 1923 über die Geburt ihrer zweiten Tochter: Liesel. Das Elternhaus war Ausgangspunkt eines bewegenden Lebens, das an der besagten Ecke über Jahrzehnte die unverbrüchliche Heimat von Liesel Ramershoven war.