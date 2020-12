Andernach

Die Zeiten, in denen fast in jedem Kinderzimmer oder auf dem Dachboden eine Modelleisenbahn stand, sind längst vorbei. Die modernen Medien haben die Miniaturweltenbauer und Hobbybahner zurückgedrängt – dennoch ist die Faszination, das ewige Basteln an einer heilen Welt, bei vielen bis heute geblieben. Es ist eine Begeisterung, welche den Andernacher Achim Etscheid, seine drei Söhne Raphael, Raymond und Johnny sowie sieben weitere Modellbaufreunde seit Jahren nicht loslässt.