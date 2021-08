Schon während seiner Ausbildung, während seines Musicalstudiums an der Folkwang Hochschule in Essen sammelte Jan Nicolas Bastel, 1990 in Schwaben geborener Schauspieler, Sänger und Tänzer, Erfahrungen in unterschiedlichen Theaterproduktionen. Seine Vielseitigkeit beweist er auch bei den diesjährigen Burgfestspielen als Escamillo in „Carmen“ und als Biest.