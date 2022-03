Im Land hat der Radwegeausbau eine hohe Priorität, auch um neue Schichten an touristischen Gästen aufmerksam zu machen und zu erschließen. Einer dieser längeren Routen wird die Vulkanschleife sein, die über 58 Kilometer die Aktienstraße in Andernach mit dem Römerbergwerk Meurin bei Kretz verbinden soll. Auf den Routen hat es dazu Bestandsaufnahmen gegeben, was auch ein Thema im Verbandsgemeinderat Mendig gewesen ist.