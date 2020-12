Mendig

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, dies ist auch in diesem Jahr bei der Aufnahme der Mädchen und Jungen in die Tischgemeinschaft der Gemeinde der Fall. Ihre Erstkommunion, die im Leben der etwa neun bis zehn Jahre alten Katholiken ohnehin etwas Besonderes ist, werden 14 Erstkommunikanten aus der Pfarreiengemeinschaft Mendig sicher nicht vergessen. Es war ein Erlebnis für alle Beteiligten. Unter freiem Himmel empfingen die Kommunionkinder am späten Sonntagvormittag „Auf dem Bungert“ zum ersten Mal den Leib Christi.