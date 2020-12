Andernach

Als Vorsichtsmaßnahme findet ab Montag, 21., bis Freitag, 25. September, kein Unterricht in der Grundschule Hasenfänger in Andernach statt. Das hat das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz empfohlen, nachdem eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Entscheidung fiel in Absprache mit der Stadt Andernach als Schulträger und der Schulleitung.