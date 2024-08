Plus Ettringen Lebloser Kunst aus Beton Leben einhauchen: Anja Müller stellt Skulpturen her Von Elvira Bell i Anja Müller mit ihren Betonfiguren Heinz und Christel vom ehemaligen Ettringen Café Müller. Foto: Elvira Bell Kunst liegt bekanntlich im Auge des Betrachters und wird je nach Sichtweise und Verfassung unterschiedlich wahrgenommen. Doch die Unikate von Anja Müller berühren jeden Betrachter – auch ihre zwei Betonskulpturen. Ihren Blicken kann sich niemand, der am Vorgarten von Hans-Rolf und Anja Müller vorbeischlendert, entziehen. Lesezeit: 2 Minuten

Eine lebensgroße, weibliche Figur mit einem Stück Kuchen in der Hand sowie eine männliche Figur mit einer Eiswaffel in der Hand erinnern an Heinz und Christel vom einstigen Café Müller in Ettringen. Während die weibliche Figur eine gestreifte Hose mit einem cremefarbenen Oberteil trägt und dezent geschminkt ist, wurde der ...