Andernach

Anton Müller ist ein lebensfroher Mensch, der in jüngeren Jahren gern tanzte und die Ziehharmonika spielte. „Ich war immer lustig“, erinnert sich der Andernacher. Am heutigen Dienstag hat der Senior einen ganz besonderen Grund zu feiern: Auf den Tag genau vor 100 Jahren kam er als Sohn deutscher Siedler in Bessarabien, einer Region, die heute zur Republik Moldau gehört, zur Welt. Zum 100. Geburtstag gratulieren ihm zwei Töchter und fünf Enkel nebst Partnern sowie die sechs Urenkel ganz herzlich.