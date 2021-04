Der Langenfelder Ortsgemeinderat hat am Mittwochabend in einer Präsenzsitzung in der Gemeindehalle die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit Stellenplan für das Jahr 2021 beschlossen. Ortsbürgermeister Mario Heinrichs stellte das Zahlenwerk vor. „Die Ortsgemeinde Langenfeld hat am 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital von 3.510.648,73 Euro. Aufgrund des Jahresfehlbetrags in Höhe von 166.260 Euro wird das Eigenkapital am 31. Dezember 2021 auf 3.344.344,73 Euro verringert.“