Plus Polch Lange Nacht der Ausbildung: Wie Firmen in Polch um Azubis werben Von Elvira Bell i Ausbilder Mike Dernbach (links) präsentiert am Stand von Griesson – de Beukelaer einen Produktionsroboter im Miniformat. Foto: Elvira Bell Zahlreiche junge ausbildungsinteressierte Menschen haben die zweite „Nacht der Ausbildung“ in Polch besucht. Bereits bevor Jana Wagner von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein (WfG) gemeinsam mit Kathrin Jakoby und Lea Dirksen von der Firma Niesmann + Bischoff GmbH die Besucher begrüßt hatte, herrschte auf der Messe im Forum ein reges Treiben. Lesezeit: 4 Minuten

„Die Nacht der Ausbildung ist eine tolle Gelegenheit für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Berufsbilder und Ausbildungswege in Polch kennenzulernen, in die Betriebe hineinzuschnuppern und zu schauen, was alles an beruflichen Möglichkeiten hier möglich ist“, sagte Jana Wagner und appellierte: „Stellt Fragen, die euch auf der Seele brennen. Es wäre ...