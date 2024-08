Plus Andernach

Landstromanbindung für Schiffe in Andernach: Jetzt muss es ganz schnell gehen

i Unweit des Bollwerks am Andernacher Rheinufer befinden sich die zwei Schiffsanleger, die mit einer Landstromanlage ausgestattet werden. Foto: Martina Koch

Lange wurde in den vergangenen Jahren in den städtischen Gremien um eine Landstromanlage für die städtischen Schiffsanlegestellen gerungen. 2017 hatte die FWG-Fraktion erstmals beantragt, eine Stromversorgung für die anlegenden Fahrgastschiffe zu prüfen. Jetzt steht fest: Zwei Anlegestellen am Rheinufer bekommen eine Landstromanlage. Bei der Umsetzung des Projekts muss es jetzt ganz schnell gehen.