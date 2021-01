Mayen/Arft/Region

Dort wo üblicherweise die romantisch-mystische Wacholderheide ihre Anziehungskraft auf Naturliebhaber ausübt, lockt in diesen Tagen die tief verschneite Berglandschaft massenhaft Rodler, Skifahrer und Snowboarder an. Der Ansturm trifft in der Vordereifel vor allem das Skigebiet Arft. Und das, obwohl der Lift des Ski- und Snowboard-Funparks des Wintersportverein Mayen aufgrund von Corona gar nicht in Betrieb ist.