Plus Kreis Mayen-Koblenz Landratswahl im Kreis MYK: Warum die lange CDU-Vorherrschaft endet und was diese Männer damit zu tun haben Von Peter Meuer i Für den Sozialdemokraten Marko Boos (links) und den Freien Wähler Christian Altmaier geht es am 23. Juni in die Stichwahl um den Posten des Landrates im Kreis Mayen-Koblenz. Foto: Nino Sisto Nach einem stundenlangen Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen war am ganz späten Sonntagabend klar: Der hochfavorisierte CDUler Kandidat Pascal Badziong schafft es nicht in die Stichwahl, messen müssen sich in zwei Wochen erneut Marko Boos (SPD) und Christian Altmaier (FW). Wie kam es zu diesem überraschenden Wahlausgang? Wieso schafft es die CDU nach jahrzehntelanger Vorherrschaft nicht mehr, im strukturkonservativen Landkreis MYK zu überzeugen? Und: Wie geht der Wahlkrimi nun weiter? Lesezeit: 6 Minuten

Lange Stunden üben sich die Christdemokraten am Sonntagabend in Zweckoptimismus. Gegen halb acht sagt Georg Moesta, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag Mayen-Koblenz, es sei ja noch so mancher Stimmbezirk auszuzählen. Pascal Badziong sitzt unterdessen auf einem der Stühle, die Mitarbeiter des Kreishauses in der Cafeteria für die Wahlparty mit Häppchen ...