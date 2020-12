Landrat legt Haushaltsentwurf vor: In den Schulen soll sich einiges bewegen

Kreis MYK

Bis ins kleinste Detail sind die meisten Vorgänge in einer Verwaltung geplant. Im Jahr 2020 war vieles anders, auch in der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. „Was ist planbar?“ fragt Landrat Alexander Saftig zurecht. Und ergänzt auf die Pandemie anspielend: „Wer konnte aufgrund guter Vorbereitung den Masterplan aus der Tasche ziehen und als Fahrplan in der Krise anwenden? Niemand.“ Wenn Saftig am heutigen Montag den Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 im Kreistag einbringt, dann hat das Coronavirus eine sichtbare Spur schon im Vorfeld hinterlassen: Da wo sonst die Kreistagsmitglieder tagen, im Sitzungssaal des Kreishauses, arbeiten fieberhaft Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, der Kernverwaltung, anderer Kommunen und der Bundeswehr. Der Kreistag weicht in die Stadt- und Kongresshalle Vallendar aus. Was er dort zu hören bekommt an Zahlenwerk, orientiert sich an der Marschroute vorangegangener Jahre. Trotz guter Daten hängt aber eine dunkle Wolke über der Finanzplanung der nächsten Jahre.