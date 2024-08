Plus Kreis MYK

Landkreis Mayen-Koblenz: Für den Klimaschutz kräftig in die Pedale getreten

i Der Kreis MYK kann sich auch in diesem Jahr wieder über großes Interesse an der Aktion Stadtradeln freuen. Foto: Klima-Bündnis/Felix Krammer

Unter dem Motto „Für den Klimaschutz in die Pedale treten“ haben sich die Mayen-Koblenzer in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Vom 9. bis zum 29. Juni legten insgesamt 781 aktive Radfahrer 168.680 Kilometer zurück, teilt die Kreisverwaltung mit.