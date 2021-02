Die Corona-Impfung vom Hausarzt soll ein wichtiger Faktor im Kampf gegen die Pandemie werden. Am Montag, 1. März, beginnt dazu ein Pilotprojekt, an dem sich vier Hausarztpraxen in Rheinland-Pfalz beteiligen. Einer der teilnehmenden Ärzte ist Helmut Sondermann, Allgemeinmediziner aus Mayen.