Landesnetzwerk „Koordination in der Pflegeausbildung“ – Erstes Treffen in der RMF Andernach

i Sie wollen die Pflegeausbildung in Rheinland-Pfalz koordinieren und suchen weitere Mitstreiter: Daniela Umbscheiden von der Rhein-Mosel-Fachklinik (vorne, Bildmitte) und Christina Lang von der Alice-Salomon-Schule in Linz (vorne, 2. von links) wurden kommissarisch zu Leiterinnen des Landesnetzwerks gewählt. Foto: Wolfgang Pape

Das im Februar ins Leben gerufene Landesnetzwerk „Koordination in der Pflegeausbildung“ ist in der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach (RMF) in Mainz zu seinem ersten Arbeitstreffen zusammengekommen.