Sie sind keine eigenständigen Dörfer, haben eine geringere Einwohnerzahl und liegen nicht direkt im Innenstadtbereich, aber haben es immer noch nicht weit bis zur Innenstadt. Generell erinnert das alles eher an ein Dorf als an einen Stadtteil. Solche Ortsbezirke nennt man auch Stadtdörfer. In Mayen zählen Alzheim und Hausen als solche. Um diese Stadtdörfer als Wohnort attraktiver zu machen, nehmen Alzheim und Hausen am Modellvorhaben „Stadtdörfer“ des Ministeriums des Innern und für Sport teil.