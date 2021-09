Viele Redeschlachten sind um den Bau einer Hochgarage in Mayen über Jahre hinweg geführt worden, jetzt kann es sein, dass das Projekt in sich zusammenfällt – weil das Land nicht mitspielt. Denn anstelle von 300 oder 320 Parkplätze für den Neubau, der nahe der Nette entstehen soll, will das Land nach Einschätzung des Landesrechnungshofes nur 200 Parkplätze fördern.