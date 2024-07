Plus Andernach

Lässt sich ein Herzinfarkt vermeiden? Chefarzt Ralph Rüdelstein klärt im Andernacher Stiftshospital auf

i Chefarzt Ralph Rüdelstein beantwortet am Dienstag, 30. Juli, um 18 Uhr alle Fragen zum Thema Herzinfarkt. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Der Herzinfarkt gehört zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Doch ist die Krankheit wirklich ein unausweichlicher Schicksalsschlag? Was kann man selbst tun, um das Risiko zu verringern? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Chefarzt Ralph Rüdelstein im neuen Medizinseminar am Dienstag, 30. Juli, um 18 Uhr im St.-Nikolaus-Stiftshospital in Andernach.