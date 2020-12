Andernach

Nachdem es in vielen Bundesländern nach wie vor immer weniger Neuinfizierte mit dem Coronavirus gibt, wird nun auch häufiger über die Aufhebung der Maskenpflicht in ÖPNV, Supermärkten und im Einzelhandel diskutiert. Während mehrere Bundesländer eine Abkehr davon befürworten, hält die Bundesregierung daran fest. Am meisten betroffen von der Thematik sind zweifellos die Mitarbeiter in den Geschäften. Daher hat die Rhein-Zeitung ein Stimmungsbild von Andernacher Arbeitern im Einzelhandel eingefangen: