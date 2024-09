Längere Staus zwischen Andernach und Weißenthurm: Bauarbeiten auf der B 9 haben begonnen

Auf der B 9 in Andernach haben auf dem Abschnitt zwischen der Anteltalbrücke und der Anschlussstelle zur B 256 zu Wochenbeginn die angekündigten Sanierungsarbeiten begonnen. Zunächst sind die beiden Fahrbahnen in Richtung Koblenz voll gesperrt.

Wo sonst auf der B 9 in Andernach der Verkehr in Richtung Koblenz rollt, sind derzeit lediglich Baumaschinen unterwegs. Diese erneuern seit Montag die obersten beiden Schichten der Fahrbahn.

Der Verkehr wird jeweils einspurig jenseits der Leitplanke an der Baustelle vorbei geführt. Aus Koblenz kommend bleibt Andernach also über die bestehenden Abfahrten der B 9 erreichbar. Wer hingegen aus der Andernacher Kernstadt die B 9 in Richtung Koblenz befahren will, wird zur Anschlussstelle nach Weißenthurm umgeleitet.

Im Zuge der Umleitung bildeten sich zu Wochenbeginn auf der Koblenzer Straße in Andernach stadtauswärts sowie auf der Hauptstraße in Weißenthurm längere Staus. Auch auf der B 9 staute sich der Verkehr vor dem einspurigen Bereich. Insbesondere im Berufsverkehr muss weiter mit Verzögerungen gerechnet werden.