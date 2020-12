Ochtendung

Zigarettendiebe sind am Mittwochnachmittag in einem Einkaufsmarkt in Ochtendung aufgefallen. Die beiden Männer und eine Frau lenkten zunächst das Verkaufspersonal ab, um zahlreiche Zigarettenpackungen einzustecken. Als dies den Angestellten auffiel, flüchtete das Trio aus dem Markt.