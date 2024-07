Plus Glees Laacher See: Grüne Barrieren sollen Flora und Fauna schützen i „Grüne Barrieren“ aus heimischem Gehölzschnitt und Totholz sollen im Naturschutzgebiet Laacher See dazu beitragen, dass Besucherinnen und Besucher auf den Hauptwegen bleiben. Foto: Forstamt Koblenz/Christophe Denkinge Sogenannte „grüne Barrieren“ tragen ab sofort dazu bei, das Miteinander von Mensch und Natur am Laacher See noch verträglicher zu gestalten. Lesezeit: 1 Minute

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, zieht es viele Menschen in das Naturschutzgebiet (NSG) Laacher See. Doch so schön der Aufenthalt dort ist, so wichtig ist es auch, die wertvollen Tiere und Pflanzen zu schützen. Sogenannte „grüne Barrieren“ tragen ab sofort dazu bei, das Miteinander von Mensch und ...