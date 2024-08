Laacher Orgel simuliert Vulkanausbruch – Gereon Krahforst spielt in der Kirche der Abtei Maria Laach

Im Rahmen der „Nacht der Vulkane“ spielt Gereon Krahforst in der Kirche der Benediktiner-Abtei eine Orgelmatinée mit Musik über Natur, Elemente und Fabelwesen.

Gereon Krahforst spielt am 23. Juli in der Kirche der Benediktiner-Abtei die Orgel.

Gereon Krahforst spielt am 23. Juli in der Kirche der Benediktiner-Abtei die Orgel. Foto: Gereon Krahforst

Anzeige

Am Dienstag, 23. Juli, spielt Gereon Krahforst in der Kirche der Benediktiner-Abtei um 12 Uhr eine Orgelmatinée mit Musik über Natur, Elemente und Fabelwesen von Eliot („Creation’s Praise“), Reger, Karg-Elert, Schildt, Vierne („Wassernymphen“) und anderen Komponisten. Dieses Konzert dauert circa 30 Minuten. Um 16 Uhr gibt Krahforst dann ein weiteres, 45-minütiges Orgelkonzert. Neben dem „Sonnenhymnus“ von Drischner und weiteren spannenden Werken umfasst es die zum Kult gewordene vierteilige Improvisation über einen Vulkanausbruch. Zu beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Am Ende gibt es eine Türkollekte für den Erhalt der Laacher Orgelkonzerte.