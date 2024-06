Plus Mayen

„La Petite France“ in Mayen: Delikatessenlädchen im Brückenviertel sagt “au revoir“

Von Elvira Bell

i Sechs Jahre lang führte die studierte Deutschlehrerin Béatrice Hennerici in ihrem Lädchen Delikatessen aus ihrem Heimatland. Foto: Elvira Bell

Das „Tor“ zu Frankreichs Welt der Genüsse ist einmalig in Mayen: Die schönen kulinarischen Seiten des französischen Lebensstils in Form von Käse, Wein und Feinkost sind in der Brückenstraße im „La Petite France“ (noch) deutlich zu spüren. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge schließt Inhaberin Béatrice Hennerici in wenigen Tagen ihr liebevoll gestaltetes Delikatessengeschäft.