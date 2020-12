VG Maifeld

Der schlechte Zustand der Landesstraße auf dem Maifeld hat in den zurückliegenden Jahren für reichlich Unmut in der ansässigen Bevölkerung und Lokalpolitik gesorgt. Unterschriften wurden gesammelt, Bürgermeister Maximilian Mumm drohte sogar mit der Sperrung besonders heikler Abschnitte (RZ berichtete). Immerhin: Bei einer der wichtigen Verbindungsstraßen, der L 82, die Gering mit Kollig und Mertloch verbindet, beginnen nun die Ausbauarbeiten. Start ist am kommenden Montag, 16. November, dann beginnt der Ausbau bei Gering, circa 80 Meter unterhalb der Einmündung zur K 28.