Die Veranstaltung im Rahmen des Festprogramms „800 Jahre Mariendom“ in Kooperation mit der Pfarrei Maria Himmelfahrt und der Kunstakademie Rheinland unter dem Motto „Komm, mal mit“ am und im Andernacher Mariendom war eine Liebeserklärung an die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und zugleich eine Aufforderung, kreativ zu werden. Szenen eines Tages.