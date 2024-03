Plus Langenfeld Kummunalwahl in Langenfeld: Mario Heinrichs will Ortsbürgermeister bleiben i Mario Heinrichs kandidiert für die CDU als Ortsbürgermeister in Langenfeld. Foto: Liane Schäfer Lesezeit: 1 Minute Wenn es nach der CDU Langenfeld geht, soll Mario Heinrichs auch nach der Kommunalwahl Ortsbürgermeister bleiben. Das liegt dem CDU-Kandidaten besonders am Herzen.

In der gut besuchten Mitgliederversammlung der CDU Langenfeld ist Ortsbürgermeister Mario Heinrichs einstimmig als Ortsbürgermeisterkandidat für die Kommunalwahl am 9. Juni nominiert worden. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel mit. Mario Heinrichs ist in Langenfeld aufgewachsen und lebt dort mit seiner Frau Katja und den Söhnen Lukas und Stephan. Als ausgebildeter ...