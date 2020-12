Mendig

Corona ist noch nicht vorüber, da erhält es bereits ein erstes kleines Denkmal. Es handelt sich um ein Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus. Es hängt außen am Vereinshaus der Kulturgemeinschaft „Albertinum“ in der Brauerstraße 10 b, also dort, wo das Mendiger Bier- und Steinmetzmuseum untergebracht ist.