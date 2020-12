Andernach

In Koblenz ist es am Donnerstag so weit: Um 20.45 Uhr beginnt die erste Vorstellung im Autokino auf dem Messegelände am Wallersheimer Kreisel. Die Stadt Koblenz sowie das örtliche Odeon-Apollo-Kinocenter zeigen an vier Tagen je zwei Filme, um in Zeiten der Corona-Krise für etwas Abwechslung zu sorgen. Die Andernacher SPD könnte sich eine solche Attraktion auch gut in der Bäckerjungenstadt vorstellen. Einen Antrag, die Möglichkeiten für die Einrichtung eines Autokinos zu prüfen, stellte die Stadtratsfraktion Anfang April, in der kommenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) beraten die Fraktionen über den Vorschlag.