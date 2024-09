Plus Mayen Kultur- und Vereinsheim in Mayen im Fokus: Wie geht es mit der „VereinsMYerei“ weiter? Von Thomas Brost i Großen Anklang findet das Mayener Kultur- und Vereinsheim, das im Mai vorigen Jahr vom mittlerweile verstorbenen Diakon Winfried Stadtfeld (rechts) eröffnet worden war. Foto: Thomas Brost (Archiv) Wie geht es mit der „VereinsMYerei“ weiter, wenn die Förderung für das Kultur- und Vereinsheim ausgelaufen ist? Wenn es nach dem städtischen Kulturausschuss geht, soll der Treffpunkt, der bislang für Vereine und Initiativen kostenlos gewesen ist, weiter bestehen. Einstimmig hat er sich dafür ausgesprochen, dass die Stadt die Kosten für zehn Monate im Jahr 2025 übernimmt. „Die ,VereinsMYerei' ist eine Supersache, die man nicht infrage stellen sollte“, sagte Stefan Wagner (SPD). Lesezeit: 2 Minuten

197-mal ist die „VereinsMYerei“ in der Brückenstraße in den ersten 13 Monaten gebucht worden, also pro Monat im Schnitt 13 Mal. „Die Resonanz ist sehr positiv, und es wird rege von den Mayener Vereinen, Senioren und Seniorinnen, Jugendlichen und Institutionen genutzt“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Auch ein weiterer Aspekt, ...