Andernach

Musik erleben – das soll auch in Zeiten des Coronavirus möglich sein. Das Stadtorchester Andernach hat es mit Durchhaltevermögen und Mut geschafft, zum Tag der Deutschen Einheit ein Festkonzert möglich werden zu lassen – unter Einhaltung aller notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen. Daher gibt es in diesem Jahr erstmals zwei Festkonzerte. Diese finden am Samstag, 3. Oktober, 18 Uhr, und am Sonntag, 4. Oktober, 17 Uhr, in der Mittelrheinhalle statt. Der Einlass findet jeweils 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn statt.