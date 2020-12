Welling/Mendig

Ein Foto der Veranstaltungsreihe „Kultur im Biergarten“, das am vergangenen Dienstag in unserer Lokalausgabe erschienen ist, hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Zu sehen waren Menschen, die im Biergarten des Hotels „Zur Post“ in Welling den Auftritt des kölschen Liedermachers Björn Heuser besuchten und einen – sagen wir − unbeschwerten Abend verlebten. So mancher Leser reagierte auf die gezeigte Szene mit Unverständnis. Wieso kann eine solche Party in Zeiten der Corona-Pandemie stattfinden? Und wieso berichtet die Rhein-Zeitung auch noch wohlwollend darüber? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach.