Künftig auch in Gegenrichtung befahrbar: Stadt Andernach gibt ausgewählte Einbahnstraßen für Radler frei

Die Andernacher Innenstadt soll künftig besser und sicherer mit dem Fahrrad erreichbar sein. Darauf einigte man sich im Zuge der Beratungen zur Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzepts. Nachdem sich der Verkehrsausschuss kürzlich mehrheitlich für die Markierung von Radwegen auf der Breiten Straße zwischen dem Kreisverkehr am Wasserturm und der Einmündung Karlstraße entschieden hatte (wir berichteten), nahm man in der jüngsten Sitzung nun die Einbahnstraßen im Zentrum in den Blick. Diese sollen Radfahrer grundsätzlich auch in Gegenrichtung befahren dürfen, lautet ein Vorschlag des Mobilitätskonzepts.