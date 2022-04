„Vorhang auf und Bühne frei!“ – Worte, auf die die theaterbegeisterten Schüler, Lehrkräfte und auch das Publikum in und um Münstermaifeld coronabedingt zwei Jahre lang verzichten mussten. Doch nun war es endlich so weit: Die Stadthalle verwandelte sich in die Akropolis, und die insgesamt 28 Jungschauspieler gingen in der antiken Komödie „Lysistrata“ der Frage nach, wie und ob es gelingen kann, Frieden auf Erden zu erzwingen.